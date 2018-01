Nieuwjaarsnacht blijft populair bij dief

Oudejaarsnacht is een erg populaire nacht bij dieven. Terwijl de bewoners elders aan het feesten zijn, hebben dieven vrij spel in een leeg huis. Sommige politiezones kregen dit jaar naar hun zeggen veel oproepen, in andere steden was het dan weer rustiger.

In de nieuwjaarsnacht zijn er elk jaar wel wat meer inbraken, maar niet in elke regio zijn de dieven even actief. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste Vlaamse politiekorpsen. In Antwerpen willen ze geen cijfers geven, In Brugge waren er twaalf inbraken of inbraakpogingen. In Gent maar drie, net als in Leuven. Maar de politie van Hasselt kreeg zestien meldingen.

Inbrekers slaan daar toe waar ze het snelst en makkelijkst buit kunnen rapen, zeggen experts. Kost het te veel moeite, of is het risico te groot, dan gaan ze elders. Die wetenschap kan u dus helpen, om inbraken te voorkomen, zeggen experts.