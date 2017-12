Nieuwjaar in Brussel? Dit moet je weten

De Brusselse politie heeft enkele voorzorgsmaatregelen genomen om de overgang van oud naar nieuw veilig te laten verlopen, zodat iedereen met volle teugen kan genieten. Daarnaast werden er ook wat wijzigingen doorgevoerd wat de mobiliteit betreft. Dit kan je verwachten als je in onze hoofdstad op het nieuwe jaar gaat klinken.

De politie verwacht heel wat volk in Brussel op oudejaarsavond. Om de veiligheid te kunnen garanderen, zal de politie ook controles uitvoeren.

Ze vraagt de feestvierders om begrip en raadt iedereen aan om geen tassen of zakken mee te nemen, opdat de controles vlotter kunnen gebeuren. Aan de feestgangers word ook gevraagd om nauwgezet de aanwijzingen en richtlijnen op te volgen van de hulpdiensten.

Daarnaast vraagt de politie om zeker geen flessen of andere glazen voorwerpen mee te nemen. Die zijn verboden en zullen ook afgenomen worden. Ook vuurwerk en voetzoekers zijn verboden. Honden laat je ook het best thuis.

Vuurwerk aan Atomium

Het traditioneel vuurwerk zal dit jaar worden afgeschoten aan het Atomium. Wie op oudejaarsavond wil aftellen aan de voet van het Atomium mag zich van 22.30 tot 01.00 uur verwachten aan twee en een half uur aan spektakel, muziek en vuurwerk.

Vanaf 20.30 uur wordt de site en de omliggende straten rond het Atomium volledig afgesloten voor het verkeer en het publiek om alle voorbereidingen te treffen. Om 22.00 uur gaat de site terug open en is die slecht toegankelijk via drie ingangen op de Boechoutlaan, de Atomiumlaan en de Eeuwfeestlaan via het Louis Steensplein. Aan elke ingang zal er een controle plaatsvinden.

Openbaar vervoer

De politie raadt iedereen aan om op oudejaarsavond zo veel als mogelijk het openbaar vervoer te nemen, zéker wanneer je een glaasje hebt gedronken.

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voorziet net zoals de vorige jaren extra bussen, trams en metro’s. Het Brusselse openbaar vervoer is ook gratis vanaf middernacht. Het volledige overzicht daarvan kan je terugvinden op de website van de MIVB.

Ook De Lijn zet extra bussen in, onder meer tussen Brussel en de Rand. Zo is er lijn 128 die feestvierders uit Leerbeek, Lennik en Dilbeek tot de Dansaertstraat brengt. Bus 170, tussen Halle en het Zuidstation via Sint-Pieters-Leeuw, rijdt ook de hele nacht. Net als lijn 245 naar Opwijk, Merchtem en Wemmel.