Nieuwe wolf opgedoken, de vierde in België al

Er is een nieuwe wolf gesignaleerd in ons land, dit keer dicht bij Neufchâteau in de provincie Luxemburg. Dat meldt het Wereldnatuurfonds WWF, dat ook een foto van het dier kon maken. Daarmee staat de teller ondertussen op vier wolven in ons land, naast het Limburgse koppel Naya en Gust (en mogelijk al kleintjes) en een exemplaar in de Hoge Venen.

Volgens het WWF heeft een dna-analyse van de uitwerpselen van de wolf aangetoond dat hij van de Frans-Italiaanse lijn komt. “Dat betekent dat twee subsoorten elkaar gaan ontmoeten! Uitstekend nieuws voor de biodiversiteit”, zegt de natuurorganisatie. De andere wolven in ons land zijn allemaal van de Duits-Poolse lijn. Volgens het WWF heeft de wolf allicht op zijn eentje meer dan 800 kilometer afgelegd vanuit de Alpen om hier te geraken.

Ook de organisatie Welkom Wolf reageert enthousiast. “België is nu officieel het wolvenkruispunt van Europa. Vorig jaar waren we het laatste land in Europa dat wolven op bezoek kreeg, vandaag zijn we het land waar de oostelijke en de zuidelijke populatie elkaar ontmoeten, nadat ze eeuwen gescheiden hebben geleefd als gevolg van de bijna-uitroeiing door de mens.”