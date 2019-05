Nieuwe wegcode gaat volgende week in: bij ‘vierkant groen’ mag iedereen oversteken

Fietsers en voetgangers krijgen vanaf volgende week te maken met een versoepelde wegcode. Een nieuwe wet daarrond verscheen gisteren in het Belgisch Staatsblad. Een van de opvallendste nieuwigheden is het zogenoemde ‘vierkant groen’ op bepaalde kruispunten. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers uit de verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten.

De versoepelde wegcode gaat eind volgende week in, op 31 mei. De belangrijkste nieuwigheid is dus het ‘vierkant groen’-principe voor fietsers en voetgangers. Kruispunten die met dit systeem werken, worden uitgerust met verkeerslichten die pijltjes laten zien rond het silhouet van de fietser of voetgangers. Doel is om contact te vermijden tussen zwakke weggebruikers en auto’s en vrachtwagens, en zo dodehoekongevallen te voorkomen.

Een eerste proefproject met deze verkeersregeling werd begin vorig jaar ingevoerd op het kruispunt van de Londenstraat, Bordeauxstraat en Kattendijkdok-Oostkaai in Antwerpen.

Bakfietsen

Ook voor eigenaars van bepaalde bakfietsen zijn er nieuwigheden in de versoepelde wegcode. Zo worden drie- en vierwielers die minder breed zijn dan één meter gelijkgesteld met fietsen. Dat houdt in dat ze tegen de rijrichting mogen rijden in straten met beperkt eenrichtingsverkeer. Bakfietsen met een maximale breedte van een meter worden vanaf 31 mei ook toegelaten in zones voor plaatselijk verkeer en in voetgangerszones.

Fietsen op voetpad

De nieuwe wet bepaalt voorts dat fietsertjes jonger dan tien jaar voortaan onder alle omstandigheden op het voetpad mogen rijden. Nu is dat enkel toegelaten voor kinderen tot negen jaar. Verder wordt de maximumsnelheid van elektrische steps, elektrische rolstoelen en hoverboards verhoogd van 18 kilometer per uur tot 25 kilometer per uur. Dat heeft vooral met Europese regelgeving te maken.

Zebrapad

De afstand waarbinnen een voetganger verplicht gebruik moet maken van een zebrapad wordt dan weer teruggebracht van 30 naar 20 meter. Ook de afstand buiten de bebouwde kom tussen bestuurders van voertuigen en zwakke weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, wordt aangepast. Momenteel moet slechts een meter afstand worden houden, vanaf volgende week vrijdag is dat anderhalve meter.