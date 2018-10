Nieuwe techniek geeft borsten weer gevoel na reconstructie

Het Universitair Medisch Centrum in Maastricht voert bij kankerpatiënten een nieuwe operatietechniek uit waardoor vrouwen na een reconstructie opnieuw gevoel kunnen krijgen in hun borsten. Uit een studie blijkt dat hun levenskwaliteit zo aanzienlijk verbetert. Een grote stap vooruit, zeker als je weet dat een op de zeven vrouwen in haar leven te maken krijgt met borstkanker.

Met de nieuwe techniek wordt er behalve buikweefsel ook een zenuw weggenomen. Die wordt aangesloten op de zenuwuiteinden van de vroegere borst waardoor het gevoel geleidelijk aan kan terugkeren.

De operatietechniek, die door het ziekenfonds wordt terugbetaald, wordt bij ons toegepast in het Universitair Ziekenhuis in Gent.