Nieuwe staking in gevangenissen

Er wordt sinds 22.00 uur gisteravond gestaakt in onze gevangenissen. De cipiers en andere personeelsleden hebben het werk neergelegd uit protest tegen het personeelstekort. Woensdag hadden ze nog een goed gesprek met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), maar ze willen eerst zekerheid dat alle beloftes er komen. De staking duurt nog tot 6.00 uur morgenochtend.

ACV en ACOD voerden vorige week al actie wegens het gebrek aan personeel en investeringen in de Belgische gevangenissen. Minister Geens kwam toen met een voorstel. “We hebben goeie onderhandelingen gehad, het was zeker constructief”, zegt de christelijke vakbond ACV aan VTM NIEUWS.

“Maar één van de belangrijkste eisen was toch een ondertekend document, door de minister van Justitie en de minister van Begroting, en dat document hebben we nog niet.” Daarom heeft een deel van het gevangenispersoneel het werk neergelegd.

Politieagenten

In de gevangenissen in Vlaanderen zijn ruim zes op de tien cipiers vannacht aan de slag gegaan, in Wallonië bijna de helft. Politieagenten vervangen de stakende cipiers.

De staking duurt nog voort tot 6.00 uur morgenochtend.