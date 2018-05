Nieuwe spitsstrook tegen ochtendfiles

Vanmorgen is de vierde spitsstrook van ons land opengesteld voor het verkeer. De gloednieuwe spitsstrook bevindt zich op de E17 tussen De Pinte en de verkeerswisselaar in Zwijnaarde. Het verkeer moet zo vlotter en veiliger verlopen tijdens de ochtendspits.

"Dit is de eerste spitsstrook in Vlaanderen die alleen 's ochtends toegankelijk is", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "We hebben hier 500.000 euro geïnvesteerd. De spitsstrook moet de filedrukte verlagen voor de mensen die elke ochtend tijd verliezen op dit stuk snelweg."

Op de #E17 tussen De Pinte en Zwijnaarde hebben we vanochtend de vierde spitsstrook van Vlaanderen in gebruik genomen.

Spitsstroken: wat, waar, hoe, waarom? Je leest het hier: https://t.co/Rn3NbxymL1

Capaciteitsgrens bereikt

Het verkeer op de E17 richting Gent verloopt elke ochtend moeizaam. Tussen het op- en afrittencomplex in De Pinte en de verkeerswisselaar in Zwijnaarde staan tijdens de ochtendspits regelmatig files.

"Op plaatsen waar het verkeer tegen de capaciteitsgrens zit, bekijken we ook de mogelijkheid van een spitsstrook", zegt Weyts. "Uit een studie van het Verkeerscentrum bleek dat dit stuk van de E17 vooral ’s ochtends verzadigd raakt.”

Dynamische borden

De spitsstrook is vijf kilometer lang en er werden ook vluchthavens aangelegd. Die zorgen ervoor dat weggebruikers in noodgevallen toch nog kunnen uitwijken. Dynamische borden boven de weg geven met een groene pijl aan wanneer het extra rijvak geopend is.

Er zijn nu in totaal vier spitsstroken op de Vlaamse autosnelwegen: op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst, op de E40 van Sterrebeek tot Bertem, op de E19 van Antwerpen-Noord tot Sint-Job-in-'t-Goor en nu dus ook op de E17 van De Pinte tot Zwijnaarde. Dit jaar wordt er ook nog gewerkt aan spitsstroken op de E313 (Lummen-Beringen) en de E314 (Herent-Aarschot).