Nieuwe sociale woningen zitten vol lekken

In Vlaanderen staan heel wat gloednieuwe sociale woningen die al meteen gerenoveerd moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws. In woningen die er nog maar enkele jaren staan, vonden ze scheuren in het beton, lekkende daken, vochtplekken, losse tegels en ondergelopen kelders. De factuur van de herstellingswerken liep de voorbije twee jaar volgens de krant al op tot 11,5 miljoen euro.

Sociale huisvestingmaatschappijen en OCMW’s wijzen naar de aannemers als grote schuldige. De problemen ontstonden toen in 2016 en 2017 twee bouwbedrijven failliet gingen die erg actief waren in de sector. Dertig werven vielen stil en zaten nog vol gebreken.

Het Laatste Nieuws berekende dat de problemen de voorbije twee jaar zeker 11,5 miljoen euro hebben gekost. Nieuwe aannemers rekenden voor de heropstart stevig door. Er moesten ook advocaten en gerechtelijke experts betaald worden. Heel wat projecten liepen ook vertraging op, waardoor de wachtlijsten tot twee jaar verlengd werden. Al die tijd kon ook geen huur geïnd worden, wat opnieuw voor een verlies van twee miljoen euro zorgde.

Lekken in plafond

In een sociale woningcomplex in Gent, van sociale huisvestingsmaatschappij de Volkshaard, hebben heel wat appartementen vochtplekken en lekken. Bijna alle bewoners hebben emmers in hun appartement. Volgens een van de eigenaars zijn inspecteurs al verschillende keren langsgeweest, maar zijn er de voorbije twee jaar geen herstellingen uitgevoerd. Het gaat hier niet om een oud vervallen gebouw, maar een modern en fonkelnieuw appartementsblok op de oude fabriekssite ‘Alsberghe & Van Oost’ dat twee jaar geleden gebouwd werd.

Goedkoopste aannemer

Een sociale woning wordt gebouwd door sociale huisvestingmaatschappijen. Zij maken een plan bij een architect en lenen geld bij het Vlaams agentschap VMSW. Dan gaan ze op zoek naar een aannemer en de prijs speelt in die keuze een beslissende rol, dat is bij wet vastgelegd. De goedkoopste aannemer krijgt de offerte.

De goedkoopste is niet altijd de beste. Die moet besparen waar het kan of met een heel lage winstmarge werken. Het bouwbedrijf Bouwcentrale Modern uit Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld was erg actief in de sector. Om genoeg orders te krijgen werkten ze met goedkope onderaannemers, soms ook uit het buitenland. Dat kwam de kwaliteit niet ten goede en dat leidde tot discussies met de huisvestingsmaatschappijen. Om de rekeningen te kunnen betalen boden ze dumpingprijzen. In januari 2016 ging het bedrijf dan ook failliet. In 2017 onderging het bouwbedrijf Gabecon uit West-Vlaanderen hetzelfde lot.

Homans: “Ik weet van niks”

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) valt uit de lucht als Het Laatste Nieuws haar aanspreekt over de financiële put. Dat er miljoenen betaald zijn om de herstellingen uit te voeren, wist ze niet en ook niet dat er zware kwaliteitsgebreken zijn aan de woningen. “Ik heb daar geen weet van. Het is mij nog niet gesignaleerd. Mochten er signalen komen vanuit het veld dat de ondersteuning inzake overheidsopdrachten anders of beter moet, zullen we daarover in overleg gaan met de VMSW. Tot op heden heb ik echter nog niets opgevangen van de sociale huisvestingsmaatschappijen”, zegt ze.

