Nieuwe platformen voor spotters

Vliegtuigspotters kunnen vanaf nu op twee platformen vliegtuigen spotten die vertrekken of landen op Brussels Airport. Vlak naast de landingsbanen in Steenokkerzeel en Zaventem zijn er twee speciale spottersplekken gemaakt.

De luchthaven hield een enquête bij 1.700 spotters. Aan de hand van de enquête konden ze aangeven hoe hun ideale spottersplaats er zou uitzien. De luchthaven hield rekening met de keuze van de spotters en kwam met twee nieuwe platformen.

De eerste spottersplaats is terug te vinden in Steenokkerzeel, vlak naast de start- en landingsbaan 25 Links. Dat is de baan die het meest wordt gebruikt voor het landen of opstijgen. De andere plaats ligt in Zaventem, bij de start- en landingsbaan 01/19. Die wordt vooral in het weekend of bij slecht weer gebruikt.

Hoge platformen

De nieuwe spottersplekken liggen ook een pak hoger dan de landingsbaan, waardoor het hek rond de luchthaven niet meer in de weg staat. De platformen kosten samen 700.000 euro.

Aan de platformen werden ook speeltuigen voorzien, zodat kinderen zich kunnen vermaken wanneer hun ouders vliegtuigen spotten.