Nieuwe ontploffing in Antwerpen: opnieuw wagen in lichterlaaie

In Antwerpen is vannacht opnieuw een auto beschadigd door een ontploffing. Rond drie uur vannacht kwam er een melding van een ontploffing uit de Biekorfstraat aan Park Spoor Noord. Opnieuw werd een geparkeerde wagen het doelwit. De politie heeft de straat intussen afgesloten.

Bij de ontploffing raakten ook drie geparkeerde voertuigen en een gevel van een woning rondom het voertuig beschadigd.

Een paar weken geleden brandden in de Biekorfstraat in Antwerpen al twee auto's uit. En gisteren nog raakte vijf auto's beschadigd toen twee handgranaten ontploften in een andere straat bij Park Spoor Noord.

Welke explosieven gebruikt vannacht zijn is nog niet duidelijk. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger is ter plaatse.

Afgelopen weken gebeurden er al verschillende soortgelijke incidenten met autobranden en projectielen in de woonwijken rondom Park Spoor Noord. Alle incidenten worden in verband gebracht met het Antwerpse drugsmilieu en worden toegevoegd aan het dossier van de federale politie.