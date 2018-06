Nieuwe manier van poetsen: bacteriën eten het stof op

Schoonmaakproducten zijn belastend voor mens en milieu, daarom wordt er nu in sommige grote bedrijven met bacteriën gepoetst. Ze worden in het rond gespoten en eten het stof op.

Poetsen met micro-bacteriën is een recente techniek, die in België werd uitgevonden. De poetstechniek wordt voorlopig vooral in grote bedrijven, zoals Colruyt of Ikea gebruikt. In warenhuizen wordt voorlopig nog sceptisch gereageerd, maar de bacteriën zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

Met een toestel dat kleiner is dan een stofzuiger, worden bacteriën verneveld. Je hoeft er enkel nog eens met een doekje over te gaan. De bacteriën eten het stof op, waardoor het ook langer proper blijft. Begin volgend jaar zou er ook een toestel voor thuis op de markt komen.