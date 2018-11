Nieuwe leerplannen katholiek onderwijs voorgesteld

Vanaf september volgend jaar gelden er nieuwe eindtermen in de eerste graad van het middelbaar. Er waren nog geen leerplannen om die doelen te halen, maar die heeft het katholiek onderwijs nu voorgesteld. De scholen krijgen opvallend veel ruimte om ze zelf in te vullen.

De nieuwe leerplannen moeten een structuur geven waarmee scholen zelf aan de slag kunnen gaan. Zo komen de vakken natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek samen. Scholen kunnen zelf beslissen of ze die vakken geven in een cluster van zes uur, of als aparte vakken van twee uur.

Daarover zijn veel leerkrachten ongerust. Tine Colson, leerkracht in het Maria-Boodschaplyceum in Brussel, koos voor aardrijkskunde en geschiedenis in haar opleiding. “Wil dat dan zeggen dat ik ook techniek en natuurwetenschappen zal moeten geven”, vraagt zij zich af.

De scholen kunnen naast het basispakket van 27 lesuren (waar het leerplan betrekking op heeft) nog andere vakken voorzien in één van de resterende uren. Daarvoor zijn ze vragende partij, maar er komt wel veel puzzelwerk bij kijken.

September 2019

Vanaf 1 september 2019 moet het eerste jaar van het secundair onderwijs de nieuwe leerplannen implementeren. Vanaf september 2020 ook het tweede jaar. “Een hele korte tijdspanne, we blijven met heel veel vragen zitten”, klinkt het bij de leerkrachten.