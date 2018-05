Nieuwe kroongetuige: "Libert speelde belangrijke rol in Bende"

“Plots moest mijn cliënt in Gent rijkswachters en politieagenten beschieten die niet voorzien waren van bepaalde herkenningstekens.” Dat vertelt de advocaat van een nieuwe kroongetuige in het dossier van de Bende van Nijvel aan VTM NIEUWS. De man duidt zijn voormalige baas, Michel Libert, aan als de Reus. “Mijn cliënt is er 100 procent van overtuigd: Libert is de Reus.”

Is Chris B. dan toch niet ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel? Enkele maanden geleden kwam zijn broer naar buiten met een opmerkelijk verhaal: Chris B. zou op zijn sterfbed verteld hebben dat hij De Reus van de Bende was, gekend als nummer negentien.

Nu wijst een nieuwe kroongetuige in het dossier naar Michel Libert, de voormalige nummer twee van de extreemrechtse beweging Westland New Post. De getuige werd op 17-jarige leeftijd gerekruteerd in het leger door Libert. “Om zogenaamd te werken voor Staatsveiligheid”, vertelt zijn advocaat Kristiaan Vandenbussche.

“Bij zijn sollicitatiegesprek werd gevraagd of hij bereid was om bepaalde personen te schaduwen, om bewakingsopdrachten uit te voeren en om – als dat nodig zou zijn – mensen te doden in het belang van het land”, gaat de advocaat verder. “Hij is daarop ingegaan, maar daarna kreeg hij verschillende opdrachten van meneer Libert die nogal vreemd waren.”

Rijkswachters beschieten

De opdrachten, die hij in de vorm van gecodeerde berichten kreeg, varieerden van inbreken in militaire kazernes tot het stelen van wapens in depots. Maar het ging zelfs verder. “Hij kreeg plots de opdracht om in Gent ter hoogte van de Heuvelpoort rijkswachters of politieagenten te beschieten die niet voorzien waren van bepaalde herkenningstekens”, zegt Vandenbussche. “Die opdracht werd uiteindelijk geannuleerd, maar mijn cliënt kreeg wel de indruk dat het eigenlijk was om hem te testen. Telkens wanneer hij meedeed aan een bepaalde opdracht, werd hij gepromoveerd binnen de organisatie.”

Ereteken met hakenkruis

De man besloot uiteindelijk uit de organisatie te stappen. “Hij stopte ermee toen hij een bepaald ereteken kreeg na een training in een bos waarop een adelaar en een hakenkruis stond”, vertelt de advocaat. “Dan is mijn cliënt tot het besef gekomen dat dat niets te maken had met de veiligheid van de staat, maar om een extreemrechtse organisatie. Twintig mensen met bivakmuts stonden toen klaar om over te gaan tot rekrutering”, vertelt Vandenbussche nog. “Een maand later zijn de eerste overvallen van de Bende van Nijvel begonnen.”

Wie is Libert?

Libert wordt al sinds 1984 onderzocht als één van de mogelijke Reuzen. Zo’n dertig jaar geleden was Libert een fors gebouwde man van 1,91 meter, waardoor hij ook destijds in het vizier van de speurders kwam. In de jaren negentig gaf Libert toe meermaals voor de aanslagen van de Bende van Nijvel supermarkten verkend te hebben in opdracht van een onbekende opdrachtgever.

Toen Libert in oktober 2014 door de toenmalige onderzoeksrechter gedurende 48 uur werd vastgehouden, kwam er over de opdrachtgever van supermarktspionage ook geen duidelijkheid en mocht hij uiteindelijk als een vrij man opnieuw huiswaarts keren. “Een van de speurders heeft me toen gezegd dat ik de laatste was op hun lijstje van mogelijke daders”, verklaarde Libert vorig jaar in de Franstalige media. “Na mij was er het grote niets.”

Parket onderzoekt

Het parket bevestigt dat er onderzocht wordt of Libert De Reus van de Bende van Nijvel is. “We onderzoeken dit spoor, net als verscheidene andere”, klinkt het. Libert werd de voorbije week ondervraagd door het gerecht.

Volgens advocaat Jef Vermassen is het geen verrassing dat de naam van Libert nu opnieuw naar boven komt. "Die naam stond altijd al in het dossier", zegt hij aan VTM NIEUWS.

