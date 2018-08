Nieuwe huisdiersticker vanaf vandaag verkrijgbaar

In bijna alle Vlaamse steden en gemeenten kan u vanaf vandaag de nieuwe huisdierensticker gratis afhalen op het gemeentehuis. De sticker geeft aan hoeveel huisdieren er in huis zijn. Dat is vooral belangrijk voor de brandweer: in geval van nood kan die nu echt naar alle bewoners op zoek gaan.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gaf steden en gemeenten in mei al de mogelijkheid in te tekenen op een uniforme huisdiersticker. Vanaf vandaag is die nu in elk gemeentehuis te verkrijgen. "Wie zijn huisdier graag ziet, maakt het de brandweer gemakkelijk", klinkt het bij Weyts.

Op de sticker moet je aanduiden hoeveel katten, honden of andere huisdieren aanwezig zijn. Op die manier weet de brandweer naar welke inwoners ze op zoek moet bij brand.