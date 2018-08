Nieuwe foto's van wolvin Naya en haar 'lief'

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft nieuwe beelden vrijgegeven van wolvin Naya en haar 'lief'. Het beeld van Naya (mét zender om de hals) is van 7 juli, dat van de nieuwe mannetjeswolf is van 11 augustus.

Het Agentschap voor Natuur en Bos plaatste ook beelden online van een wildcamera. Op de foto's is te zien hoe de mannetjeswolf even aan de camera snuffelt en dan verder loopt.

Clyde?

Op de Facebookpagina 'Welkom Wolf' werden ook twee nieuwe foto's (in kleur) gedeeld. De mannetjeswolf kreeg er voor de gelegenheid meteen een naam: Clyde. Maar dat is geen officiële naam, benadrukt het INBO. "Het dier heeft nog geen naam gekregen", zegt woordvoerder Koen Van Muylem. "Naya kreeg haar naam van Duitse wetenschappers, maar deze wolf is voorlopig naamloos."

Kleine wolfjes op komst?

Afgelopen week werden er in ons land negen schapen doodgebeten. Oorspronkelijk werd gedacht dat het mogelijk om het werk van wolvin Naya zou gaan, maar later bleek het om een andere wolf te gaan. Volgens het Agentschap Natuur en Bos zouden de wolven zelfs een koppel vormen.

Volgens het Agentschap Natuur en Bos valt uit het gedrag van de wolven af te leiden dat de dieren een koppel vormen. De kans is dan ook reëel dat we in het voorjaar van 2019 kleine wolfjes kunnen verwachten.

