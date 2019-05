Paleontologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben een nieuwe dinosoort ontdekt. ‘Arkhane’ was een dinosaurus die op zijn achterpoten liep en 30 tot 55 kilometer per uur kon rennen. De nieuw ontdekte soort behoort tot de allosauriërs en is te bezichtigen in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.