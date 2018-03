Nieuwe campagne rond pedofilie

'Stop it Now!', de hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun omgeving, lanceert maandag een campagne op de radio en sociale media. Die moet haar naamsbekendheid verhogen zodat seksueel misbruik nog beter preventief kan worden aangepakt.

De nieuwe campagne zal bestaan uit een radiospot en een campagnefilmpje op Facebook, Instagram en Twitter. "Met deze campagne willen we de sociale omgeving, en partners in het bijzonder, sensibiliseren om bij vragen, vermoedens en bezorgdheden volledig anoniem Stop it now! te contacteren. De omgeving speelt immers een prominente rol in het voorkomen van seksueel kindermisbruik", legt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V) uit.

375 mensen contacteerden ‘Stop it now’ al

'Stop it Now!' bestaat tien maanden en werd van mei 2017 tot en met 1 maart dit jaar 375 keer gecontacteerd. Van de mensen die contact opnamen kampte 31 procent met pedofiele gevoelens en had twintig procent beelden van misbruik van minderjarigen bekeken. In zes procent ging het om recidivepreventie en waren de contactnemers personen die ooit feiten van seksueel misbruik van minderjarigen pleegden.

'Stop it Now!' heeft aan deze personen informatie, advies en ondersteuning geboden. Daarnaast werden een kleine vijftig personen doorverwezen voor een langduriger behandeltraject. In ongeveer één op de vier gevallen ging het om mensen die bezorgd zijn om anderen.

Op tien maanden tijd kreeg 'Stop it Now!' slechts drie oproepen die niet ernstig waren. Opvallend is dat het grootste deel van de contactnames via e-mail verliep. Minne De Boeck, criminologe aan het Universitair Forensisch Centrum is tevreden over de start die de hulplijn genomen heeft. "Het aantal contactnames komt neer op gemiddeld meer dan een persoon per dag.”

Foto: www.stopitnow.be