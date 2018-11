Nieuwe BOB-campagne luidt: ‘BOB = nul op!’

Een kwart van de Belgen durft niet te reageren als iemand met een glas te veel op, nog achter het stuur kruipt. In 2017 waren er bijgevolg 4.210 dodelijke ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol was. De sociale druk tegen rijden onder invloed moet dan ook omhoog en daarom werd er een nieuwe BOB-campagne gelanceerd. De slogan luidt: ‘BOB = nul op!’

Van alle ongevallen die tijdens een gemiddelde weeknacht gebeuren, is één op de drie bestuurders onder invloed van alcohol. In weekendnachten is dat cijfer nog hoger: 43 procent, goed voor bijna één op de twee bestuurders. En ook overdag gebeuren (te) veel ongevallen met bestuurders die te veel promille in hun bloed hebben. Eén op de acht ongevallen tijdens het weekend overdag en één op 25 ongevallen overdag tijdens de weekdagen zijn het gevolg van een bestuurder met een te hoog alcoholpercentage.

Volgens een statistische analyse van verkeersorganisatie Vias bedraagt het gemiddelde alcoholgehalte van bestuurders die betrokken zijn in een letselongeval 1,7 promille. Dat is ongeveer drie keer meer dan de wettelijke limiet.

Mentaliteitsprobleem

De grootste oorzaak van de vele ongevallen met bestuurders die positief hebben geblazen, zou sociale druk zijn. Eén op de vier Belgen (24 procent) reageert niet als iemand met een glas te veel op nog naar huis rijdt. Dat blijkt uit een Europese enquête van Fondation Vinci. Het zijn alarmerende cijfers, want het gaat om het hoogste percentage in Europa en ons nationaal gemiddelde ligt ook een stuk hoger dan het Europese (16 procent). Ter vergelijking: in het Scandinavische Zweden ligt het percentage maar half zo hoog als in ons land. Een mentaliteitsverandering is dan ook geen overbodige luxe.

Sven Nys, Philippe Gilbert en Christophe Haddad

Ambassadeurs en sporters Sven Nys en Philippe Gilbert en ook Thuis-acteur Christophe Haddad zijn dit jaar de gezichten die de Belgen helpen om tot die mentaliteitsverandering te komen. De gewesten, Assuralia, de Belgische Brouwers en Vias institute leggen alvast 840.000 BOB-sleutelhangers klaar voor wie negatief blaast tijdens een controle.