Nieuwe bikkelharde campagne van Infrabel en VIAS

In een nieuwe, harde campagne rond verkeersveiligheid waarschuwen Infrabel en Vias voor de gevaren van het niet-respecteren van signalisatie aan overwegen. In een groots opgezette crashtest zie je hoe een vader en zijn twee peuters omkomen nadat ze gegrepen worden door een trein. De vader was de gesloten overweg, ondanks signalisatie, gewoon overgestoken.

Voor de opname werd de overweg aan de Rue de la Commanderie in Frameries enkele uren afgesloten en bewaakt door politie en spoorwegpersoneel. Een lege locomotief werd door een bemande locomotief voortgeduwd en met een snelheid van 75 kilometer per uur tegen een auto met drie crashtestdummies geduwd.

Voor de campagne werkte Infrabel nauw samen met verkeersinstituut VIAS, de lokale brandweer en politie, de federale spoorwegpolitie en Securail.

Wekelijks ongeval aan spoorweg

“Sinds vele jaren wijzen Infrabel en andere instanties op de risico’s van gevaarlijk gedrag aan overwegen”, laten Infrabel en VIAS weten in een gezamenlijk persbericht.

“Ongeveer wekelijks gebeurt er aan een overweg in België een ongeval en bijna maandelijks valt hierbij een dode. Het niet naleven van de verkeersregels is een sociaal-maatschappelijk probleem. Met deze nieuwe campagne slaan Infrabel, VIAS, de brandweer, de federale spoorwegpolitie en Securail de handen in elkaar om gezamenlijk iedereen bewust te maken om altijd en overal de veiligheid te respecteren.”

Wetenschappelijk onderzoek

Bij de opnames werd ook wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar een aanrijding tussen trein en personenwagen. Zo bleek dat de impact op een voertuig na een aanrijding met een trein gigantisch is en de druk die een lichaam te verduren krijgt zo’n zestig keer het lichaamsgewicht van die persoon is.

Iemand van zeventig kilogram krijgt zo een impact van meer dan 4.200 kilogram op zich. Ter vergelijking: een getrainde F-16-piloot kan tot maximum 9G aan, dit is zes à zeven keer minder dan de impact bij de aanrijding met de trein.

Pas drie tot vier seconden na de botsing komt de wagen tot stilstand. De kans dat iemand levend uit een dergelijke aanrijding komt is dus zeer klein, zelfs quasi onbestaande. In realiteit rijden treinen ook vaak sneller dan de 75 kilometer per uur die tijdens deze test werd aangehouden.

Campagnes blijven noodzakelijk

Statistieken tonen aan dat het noodzakelijk is om continu te blijven hameren op deze veiligheidsboodschappen. In 2017 was er een toename van het aantal ongevallen aan overwegen (51 ongevallen – negen doden) en het aantal spoorlopers (807 meldingen – zeven doden). Dit betekent dat 16 mensen vorig jaar het leven hebben gelaten door het niet-respecteren van de verkeersregels of door onvoorzichtig gedrag aan overwegen en langs het spoor.