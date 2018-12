Nieuwe betoging aangekondigd in Brussel

Op sociale media roepen verscheidene groepen op tot een nieuwe demonstratie op het Schumanplein in Brussel, in het kader van het brandstofprotest. De lokale politie zegt zelf dat ze nog geen aanvraag om te betogen heeft ontvangen.

In een van de Facebookgroepen van de "gilets jaunes" ("gele hesjes") wordt komende zaterdag om 11 uur aangestipt als tijdstip voor een nieuwe betoging op het Schumanplein. Het protest zou gezamenlijk door groepen uit Bergen, Brussel, Charleroi, Doornik, Namen en Luik worden georganiseerd. Naast "gele hesjes" zouden ook motards, vrachtwagenchauffeurs en boeren deelnemen.

Dubbele loonindexering

Op de pagina wordt van de regering onder meer een dubbele loonindexering geëist, net als een verhoging van het minimumloon, de invoering van het recht voor de bevolking om verkozenen uit hun functie te zetten, de vermindering van de belasting op energie en beter openbaar vervoer.

In een pamflet dat zondag door de kranten van Sudpresse is gepubliceerd, roept een groep Franse "gilets jaunes" ook op om zaterdag voor het Europees Parlement in Brussel te betogen.

Protest afgelopen vrijdag

Afgelopen vrijdag kwamen de gele hesjes al op straat in onze hoofdstad. Het protest liep uit de hand: een vijfhonderdtal actievoerders zette de boel op stelten en er werden onder meer twee politievoertuigen in brand gestoken. De politie pakte tientallen betogers op.