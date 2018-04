Nieuwe behandeling voor diabetes type 2

Het Erasmusziekenhuis in Brussel test als enige in België een nieuwe procedure, REVITA 2, in de behandeling van diabetes type 2. Bij de studie wordt een ballon gebruikt die met warm water wordt gevuld en in de dunne darm wordt gebracht. Dat moet het lichaam helpen de bloedsuikerspiegel te regelen.

Tegen 2025 zal naar schatting één op de tien Belgen aan diabetes type 2 lijden. Nu het aantal patiënten toeneemt, zijn er dringend nieuwe behandelingsmogelijkheden nodig. Het Erasmus Ziekenhuis in Brussel werkt mee aan een klinische studie om diabetes type 2 te onderzoeken.

Geen littekens

Er wordt een katheter door de keel en in de dunne darm geschoven, waarbij onder nauwkeurige controle een 'ballon' met warm water wordt gevuld. De ballon verwarmt vervolgens de cellen volgens de methode "Duodenum Mucosal Resurfacing (DMR)".

DMR is ontworpen om het slijmvlies van de dunne darm veilig te wijzigen zodat het lichaam beter voedingsstoffen kan verwerken en absorberen. Aan het eind van de ingreep wordt alles weer verwijderd zonder dat een implantaat in het lichaam achterblijft.

Essentiële rol

Studies hebben aangetoond dat de twaalfvingerige darm een essentiële rol speelt bij de bestrijding van diabetes. In vorige studies waarbij deze procedure bij zo’n 150 patiënten met type 2 diabetes gebruikt werd, werd een betere bloedsuikerwaarde vastgesteld.

Vrijwilligers gezocht

Het Erasmus Ziekenhuis rekruteert momenteel Belgische vrijwilligers met diabetes type 2 om deel te nemen aan de dubbelblinde placebogecontroleerde REVITA-2 klinische studie. Patiënten die voor type 2-diabetes één of meer orale glucose verlagende medicatie gebruiken (met uitzondering van insuline of injecteerbare glucose verlagende middelen), kunnen in aanmerking komen voor het onderzoek.