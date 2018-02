Nieuwe auto kopen? Tot één jaar geduld!

Wie vandaag een auto koopt, moet rekening houden met erg lange wachttijden. Er zijn vooral veel mensen die een SUV willen, en daar moet je tot zelfs één jaar lang op wachten. Dealers hadden die plotse piek in de aankopen niet zien aankomen, en daarom zit er voorlopig niets anders op dan je nieuwe auto op tijd te bestellen.

De Volkswagen SUV T-ROC is tegenwoordig immens populair, en dat heeft serieuze wachtrijen tot gevolg. In sommige garages moeten klanten al wachten tot 1 januari 2019 voor hun nieuwe auto geleverd wordt. En dat zorgt voor heel wat frustratie bij klanten. “Over het algemeen kopen mensen een nieuwe auto omdat ze echt bijna zonder zitten, dus ik heb hem liever heel snel”, klinkt het bij Chantal Van Der Brempt.

Geduld, geduld, geduld

Het is niet alleen bij Volkswagen zo. Alle merken zien dezelfde tendens. Sportieve stadswagens zijn extreem populair. Zoals de Volvo XC40, een kleine SUV. Wie er nu één bestelt, kan die pas in december komen halen. Ook de compacte modellen van Mercedes doen het goed, zoals de nieuwe A-klasse. Daar moet je nu acht maanden op wachten. Hetzelfde verhaal met de Peugeot 3008 SUV. Klanten die het model nu kopen, krijgen hem ten vroegste in september.

Het succes is te wijten aan een zeer goede editie van het autosalon. Veel dealers hebben zich daar aan mispakt. Stockwagens zijn er natuurlijk wel, maar de meeste klanten willen een auto à la carte. En korting voor het lange wachten, zit er helaas niet in.