Nieuw vleesschandaal bij supermarkten

Supermarktketen Colruyt haalt het vlees van El Pozo tijdelijk uit de rekken na schokkende beelden van dierenmishandeling bij een fokker van de Spaanse vleesproducent. Ook Delhaize schort de samenwerking tijdelijk op, maar besloot aanvankelijk om het vlees niet uit de rekken te halen. Enkele uren later kwam de supermarkt op haar stappen terug: ze halen het vlees tóch uit de winkelrekken.

De schokkende beelden werden door de internationale dierenrechtenorganisatie Animal Equality en de televisiezender La Sexta gemaakt in een fokkerij die varkens fokt voor de Spaanse vleesgigant El Pozo.

Op die beelden zijn varkens te zien met gigantische abcessen, ernstige misvormingen, infecterende wonden en enorme lies- en navelbreuken. De dieren krijgen geen diergeneeskundige behandeling. Dode varkens liggen te ontbinden tussen levende soortgenoten. Ook de afvalcontainers van het bedrijf puilen uit met kadavers.

El Pozo stelde in een reactie dat de fokkerij voldoet aan de Spaanse en Europese wetgeving. Volgens hen gaat het om varkens met aangeboren ziekten of misvormingen die apart staan om hun gezondheidstoestand te monitoren.

Wie meer foto's wil bekijken, kan dat via deze link. We willen u waarschuwen voor de schokkende beelden.

Uit de rekken? De vleesspecialiteiten van het merk El Pozo worden wereldwijd geëxporteerd en zijn in Vlaanderen te koop bij Colruyt Group en AD Delhaize. Animal Rights riep de supermarktketens daarom op om het vlees van El Pozo uit het aanbod te bannen.

De supermarktketen Colruyt besloot nu om het vlees tijdelijk uit de rekken te halen. "Vandaag werd naar aanleiding van de schokkende beelden een oproep naar al onze betrokken winkels gestuurd om die specifieke referentie met onmiddellijke ingang uit de rekken te nemen. We gaan in verdere dialoog met onze leverancier om te kijken wat de volgende stappen in de samenwerking zullen zijn”, zegt Colruyt in een persbericht.

Bij Delhaize klinkt het dat er een onderzoek wordt opgestart, om na te gaan wat er precies gebeurd is. Zolang dat onderzoek loopt, wordt de samenwerking opgeschort, zo klinkt het. Aanvankelijk zag de supermarktketen geen reden om het vlees uit de rekken te halen "omdat de getoonde dieren niet voor de slacht bedoeld waren". Enkele uren besloot Delhaize toch om het vlees uit de rekken te halen.

Bekijk hier de beelden. Opgepast, ze kunnen erg schokkend overkomen.