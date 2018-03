Nieuw soort varkensvlees te koop

Vanaf vandaag ligt er een nieuw soort vlees in de winkels: Menapisch varkensvlees. Dat is vlees van een oeroud varkensras dat in het grootste geheim terug tot leven is gewekt. De smaak is blijkbaar fantastisch, maar je er wel een serieuze som voor neertellen.

Om zo dicht mogelijk het ras te benaderen dat hier 2.000 jaar geleden ook leefde, werd een everzwijn gekruist met varkens. Volgens slager Hendrik Dierendonck is de structuur van het vlees helemaal anders. Bovendien zijn de haren veel meer ingegroeid en heeft het beest een veel spitsere snuit en slagtanden.

Van het varken is ook een ham gemaakt. “We hebben een heel natuurlijke ham gemaakt. Die hebben we op natuurlijke wijze gekookt in een bouillon gedurende acht uur met hooi erin. Dat geeft een heel frisse smaak”, aldus Dierendonck.

Arbeidsintensiever

Voorlopig is er wel slechts één varkensboer die het Menapische ras teelt. Omdat het arbeidsintensiever is dan bij gewone varkens, is het vlees een delicatesse. Het kost dan ook dubbel zoveel.