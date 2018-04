Nieuw in Sint-Truiden: glamping tussen bloesems

Afgelopen maand zijn er naar schatting al zo’n 40.000 toeristen komen genieten van de bloesems in Sint-Truiden. Voor hen is er dit jaar ook een nieuwe activiteit: glamping. Voor het eerst kan je glamoureus kamperen tussen de bloesems.

Nog een laatste wandeling tussen de bloesems, bij zonsondergang ... Drankje in de hand, in een aangepast glas. Want dat is glamping, ofwel glamoureus kamperen, met meer luxe en comfort. Buiten in een tent, maar mét een tweepersoonsbed en elektriciteit.

Inloopdouche

“Het heeft echte hotellakens, hotelkussens, je kan je gsm zelfs opladen”, zegt toeriste Indira Vandormael. “Het buitenleven spreekt ons aan. Om dan toch een beetje comfortabel te zitten, is dit wel eens aangenaam om te doen. En bijvoorbeeld de badkamer: je hebt zelfs een inloopdouche.”

Prijskaartje

Daarom kost het natuurlijk ook meer dan gewoon kamperen: vijftig euro per persoon, per nacht. “Het is inderdaad iets duurder, maar ik denk dat het genot en het plezier wat we hebben met vrienden”, zegt Ifor Bessemans, een andere toerist.

Proefproject

“Dit was een proefproject. We hadden vijf tenten, waar tien mensen kunnen slapen. We willen dat heel graag groter maken”, zegt Lars Haesen, de uitbater. “Een soort van tijdelijk resort, misschien een zwembadje en restaurantje erbij.”

De witte peren- en kersenbloesems zijn intussen uitgebloeid, enkel de appelbomen hebben nog hun roze kleur. Tienduizenden mensen hebben de afgelopen maand Haspengouw bezocht. En zo'n honderd toeristen hebben in een luxetent overnacht.