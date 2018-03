Nieuw: revalidatietherapie in een toren

Morgen opent de nieuwe therapietoren van het revalidatiecentrum in het UZ Leuven, campus Pellenberg. Patiënten kunnen er aan de slag met hoogtechnologische, computergestuurde trainingsprogramma's en vernieuwende therapieën. Het mooie uitzicht op de omgeving is een leuk extraatje dat de fysieke en mentale noden tegelijk stimuleert.

Op weekbasis wordt er in de nieuwe toren maar liefst 1.500 uur therapie gegeven door een team van sporttherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen en sociaal werkers, altijd onder supervisie van een arts.

Er passeren dagelijks een kleine honderd gehospitaliseerde patiënten voor revalidatiesessies. Nog eens tachtig externe patiënten komen speciaal voor een therapie naar de toren. Maar dat aantal zal in de toekomst nog stijgen.

De nieuwe toren ziet er architecturaal vernieuwend uit aan de buitenkant, maar echt vooruitstrevend is hij aan de binnenkant. Zo is er bijvoorbeeld een autosimulator waarin patiënten hun rijvaardigheden kunnen trainen door in en uit een auto te stappen. Daarnaast zijn de open ruimtes en verre uitzichten op de omgeving de ideale omgeving om zowel rust als stimulatie te geven tijdens de therapieën.