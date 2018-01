Nieuw probleem voor proces-Abdeslam?

Minder dan een week voor de start van het proces tegen Salah Abdeslam, wil een vzw van slachtoffers van de aanslagen van 22 maart zich burgerlijke partij stellen. Volgens hen is er een link tussen de schietpartij in Vorst – waarvoor Abdeslam vanaf maandag terecht staat – en de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in Maalbeek.

V-Europe, een vereniging die zo'n 200 slachtoffers van terrorisme verenigt, zal zich maandag burgerlijke partij stellen op het proces over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst. Dat bevestigt meester Guillaume Lys, de advocaat van de vereniging die onder haar leden heel wat slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem telt.

"Wij zullen ons maandag inderdaad burgerlijke partij stellen omdat we geloven dat dat in het belang van de slachtoffers is", zegt meester Lys. "We hebben dat tijdig aan de andere partijen meegedeeld en onze argumenten tijdig aan hen overgemaakt."

Proces uitgesteld?

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor het proces zullen zijn. De nieuwe burgerlijke partijstelling hoeft volgens gerechtelijke bronnen niet noodzakelijk aanleiding te geven tot een uitstel. De rechtbank zou kunnen beslissen om zich enkel uit te spreken over de strafrechtelijke kant van de zaak en de debatten over de burgerlijke vorderingen op een latere datum te houden.

"In principe kan het proces maandag gewoon van start gaan, maar in theorie is het wel mogelijk dat een van de advocaten dat zal aangrijpen om een uitstel te vragen om te kunnen antwoorden op die burgerlijke partijstelling", zegt VTM NIEUWS-journaliste Rosalie Pieters. "De vraag is natuurlijk of daar iemand belang bij heeft. V-Europe zegt zelf dat het niet de bedoeling is om dit proces te rekken of om een uitstel te verkrijgen. Het is de rechter die uiteindelijk zal moeten beslissen of er eventueel een uitstel kan komen."