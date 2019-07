Nieuw: politiewagen met “verdachtenkooi”

In Gent is een nieuw politievoertuig voorgesteld. De keuze viel op een Volkswagen Tiguan Allspaces, een SUV-model. Opvallend aan dit voertuig is dat verdachten in een soort kooi worden vervoerd die op maat gemaakt werd voor deze auto. Kostprijs per auto? 65.000 euro.

Dit politievoertuig moet een alternatief worden voor de klassieke combi. Daar wordt de verdachte achteraan vervoerd door maximaal twee agenten die vooraan in de auto zitten. Door de op maat gemaakte kooi, kan er nog een derde agent meerijden op de achterbank. Bovendien zit de verdachte afgeschermd, dat is veiliger voor de agenten.

Het gaat om een proefproject waarbij vier auto’s werden aangekocht, na evaluatie worden er mogelijk nog meer voertuigen met kooi aangekocht.