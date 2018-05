Nieuw: ontbijtdrank van bierresten

AB InBev heeft een voedselrijke ontbijtdrank ontwikkeld op basis van de droge graanresten die overblijven na het brouwen van bier. De drank wordt in het kader van een pilootproject verkocht aan de oostkust van de VS. De technologie hiervoor werd ontwikkeld in AB InBev's Global Innovaton & Technology Center in Leuven, waar een team nog andere voedingsproducten ontwikkelt op basis van deze graanresten.

De graanresten werden tot nog toe voor negentig procent geleverd aan landbouwers voor dierenvoeding. De resterende tien procent werd als afval weggegooid. Het Leuvense labo ontwikkelde een uniek fermentatieproces om de voedingswaarde van de graanresten stabiel te houden en de nutritonele waarden eruit te halen, zodat het menselijk darmstelsel ze kan opnemen.

Ook voor de schaalvergroting van de productie werd een oplossing uitgewerkt. Het eerste resultaat is de duurzame plantaardige granendrank 'Canvas'. Die wordt momenteel in de VS verkocht in vijf varianten: Original, Cocoa, Latte, Matcha en Chai.