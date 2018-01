Nieuw drama met vluchteling vermeden

Deze voormiddag vond er bijna een nieuw drama plaats met een transmigrant in ons land. Een jongeman uit Eritrea kwam ons land binnen in een perscontainer met metaalafval, en werd net niet geplet.

In Frankrijk kroop de vluchteling in de container, die vervolgens naar Veurne werd gebracht. Daar was men al begonnen met het samenpersen van het schroot, toen de arbeiders een gebons hoorde in de container.

De jonge transmigrant was in paniek geraakt en alarmeerde de medewerkers, die hem konden bevrijden.

Niet eerste keer

Momenteel is hij door de lokale politie Spoorkin administratief aangehouden en wordt zijn situatie met de Dienst Vreemdelingenzaken bekeken.

Vannacht kwam nog een transmigrant om het leven toen hij de E40 in Jabbeke wilde oversteken en daarbij werd aangereden.