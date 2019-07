Nieuw deze zomer: transgenderkampen

Het eerste zomerkamp exclusief voor transgenders, dus voor jongeren die van geslacht zijn veranderd of nog willen veranderen - een plek waar ze kunnen praten met jongeren in dezelfde situatie. 't Is een initiatief van T-jong, een afdeling van Wel Jong Niet Hetero. Daar organiseren ze al langer holebikampen.

Een tentenkamp en een hele bende jongeren die zich amuseren met spelletjes. Het lijkt een gewoon scoutskamp, maar dat is het niet. Het is enkel voor transgenders. Er bestaan al jarenlang kampen voor holebi's, maar er waren er geen exclusief voor transgenders. Daarom besloot de organisatie Wel Jong niet hetero hiermee van start te gaan.

Ook Nick is transgender. Hij werd geboren als meisje, maar ontdekte al heel vroeg als kind dat er iets niet klopte. Nick is nu 28. Hij is één van de oudste deelnemers op kamp. Hij besloot pas 3 jaar geleden om te veranderen van geslacht en een hormonenbehandeling te ondergaan. Zijn transitie is nog niet helemaal afgerond. En net daarom is zo'n kamp zo interessant voor hem.