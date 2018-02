Nieuw in Antwerpen: groen licht voor alle fietsers

Vandaag is in Antwerpen een eerste kruispunt met 'vierkant groen' voorgesteld: álle fietsers, uit alle richtingen, krijgen op zo'n kruispunt tegelijk groen licht. Dat maakt het veiliger voor zwakke weggebruikers om over te steken. Vorig jaar verongelukten in Antwerpen drie fietsers in twee weken tijd, deze maatregel moet dat voorkomen.

Een fiets met daarrond, zoals een vierkant, vier pijlen - hét signaal dat alle fietsers, uit alle vier de richtingen, op dit kruispunt mogen oversteken. Auto's, vrachtwagens en ander verkeer staat op dat moment voor het rode licht.

Minder ongevallen

In Hasselt zijn er al dertien van dit soort kruispunten, in Antwerpen is dit het éérste, een proefproject. En een antwoord op de vele ongevallen met fietsers: in oktober vorig jaar stierven drie mensen nadat ze aangereden werden op een kruispunt. Toch is het niet mogelijk om deze opstelling in te voeren op alle kruispunten, zo laat het stadsbestuur nog weten.