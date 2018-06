Nieuw advies: niet meer dan 10 glazen per week

Je mag nog maximaal tien glazen alcohol per week drinken. Dat staat in een nieuw advies dat de Hoge Gezondheidsraad heeft voorgesteld. Bovendien moeten de consumpties verspreid worden en moet je ook dagen zonder alcohol inlassen. Daarnaast wil de Hoge Gezondheidsraad extra begeleidende maatregelen, zoals gratis water in horecazaken, een verbod op reclame en aangepaste etikettering.

Tot nu toe werd het vaakst aangeraden om, als je toch alcohol wil drinken, je maximaal twee à vier glazen per dag mag drinken. Dat advies heet de Hoge Gezondheidsraad nu naar beneden bijgesteld, omdat bepaalde risico’s, zoals die op kanker, voordien onderschat werden.

Je mag dus maximaal tien glazen alcohol per week meer drinken. Dat komt overeen met ofwel tien glazen wijn van 10 cl of tien glazen bier van het type pils van 25 cl. “Elke overschrijding van deze standaard telt mee”, klinkt het. “Bijvoorbeeld als de wijn of het bier sterker is dan gemiddeld of als het glas of de verpakking groter is dan normaal.” De Hoge Gezondheidsraad noemt het “een redelijke limiet”.

Het expertisecentrum VAD gaf dezelfde raad in 2016 al. "Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico's van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan tien standaardglazen per week", klonk het toen al. De Hoge Gezondheidsraad sluit zich daar nu bij aan.

Maatregelen

Naast het nieuwe advies, stelt de Hoge Gezondheidsraad ook begeleidende en ontradende maatregelen voor, omdat de burgers zich "onvoldoende bewust zijn van de mogelijke gevaren van alcohol". Zo wil de raad gratis water ter beschikking stellen in horecazaken en wil ze een totaalverbod op reclame van alcohol. Daarnaast wil de raad een duidelijkere etikettering op alcoholhoudende dranken, met duidelijke vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking én een aanbeveling in verband met het risico op de gezondheid.

Maar dat is nog niet alles: de Hoge Gezondheidsraad wil de taksen op alcohol nóg meer zien stijgen en het wil de beschikbaarheid inperken voor bepaalde dranken.

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen laat in een reactie weten dat ze verbaasd zijn over de verregaande voorstellen van de Hoge Gezondheidsraad. “We pleiten voor een verstandig alcoholbeleid, met nadruk op sensibilisering en educatie. De consument meer bewust maken doe je met sensibilisatie, niet met extra overdreven regeltjes”, aldus Horeca Vlaanderen.

“Het is niet aan de overheid om het businessplan van een horecaondernemer te bepalen. Ook kraantjeswater is niet gratis voor de ondernemer, daarnaast moeten ook alle andere kosten worden betaald zoals bediening en afwas, verwarming, inrichting, huur, onderhoud.. Laat iedereen zijn eigen rekening maken en creëer niet de perceptie dat het aanbieden van kraantjeswater weinig of niets kost.”

Daarnaast staat Horeca Vlaanderen ook twijfelachtig tegen de maatregel om de leeftijdgrens voor alcohol te verhogen. “België mag niet dezelfde kapitale fout maken als Nederland, te denken dat het probleem van jongeren en alcohol opgelost is door het verhogen van de minimumleeftijd voor alcoholverbruik tot 18 jaar. Het zet alleen maar aan tot meer ongecontroleerd en illegaal alcoholverbruik.”

