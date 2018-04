Niet meer elke week frietjes op school

Een school in het Oost-Vlaamse Melle gaat vanaf nu nog maar twee keer per maand gefrituurde schoolmaaltijden serveren aan de kinderen, dat is een beslissing van de gemeente. Tot nu toe kregen de leerlingen elke week wel een keer gefrituurd eten, omdat dat makkelijk is en goedkoop. Maar gezond is het natuurlijk niet.

Vrijdag frietjesdag, dat is voorbij in de gemeenteschool van Melle. Daar zullen de kinderen voortaan nog maar twee keer per maand gefrituurd voedsel krijgen in plaats van elke week. Uit een enquête bleek dat de ouders een gezonder menu wilden.“Kinderen eten in het weekend al vaak gefrituurd eten en nu gaat de school meer aandacht schenken aan volkoren pasta en fruit”, zegt burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V).

Makkelijk en goedkoop

Scholen zetten makkelijk gefrituurd voedsel op het menu omdat het populair is bij de kinderen, makkelijk en vooral goedkoop is. Het volledig schrappen is lastig, geven diëtisten toe, maar wel heel belangrijk.

“Het is zeker een uitdaging voor koks om een evenwichtige maaltijd samen te stellen die budgetvriendelijk is, die kindvriendelijk is, en die alle componenten bevat die men van een gezonde maaltijd verwacht”, klinkt het bij Michaël Sels, hoofddiëtist UZ Antwerpen. “Maar ik denk dat dat net de mooie uitdaging is die scholen en koks moeten aangaan.

Vegetarisch

Een school moet kinderen ook leren wat een goed eetpatroon is, vinden ze ook in Melle. Daarom wil de school ook méér vegetarische maaltijden aanbieden, al is het maar twee keer per maand.