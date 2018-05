Niet één zonnespray beschermt 100%

Geen enkele zonnespray beschermt je honderd procent tegen verbranden. Dat blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop, waarover Het Laatste Nieuws bericht. Veel Belgen gebruiken zonnespray omdat die makkelijker is en minder vettig dan zonnecrème.

Test Aankoop onderzocht zeventien zonneproducten met beschermingsfactor 30, uit zowel de apotheek, de parfumerie als de supermarkt. Er werd nagegaan hoe goed ze uv-stralen tegenhouden. Wat blijkt? Geen enkele zonnespray biedt honderd procent bescherming. “Er dringt nog altijd een klein deel van de stralen door tot de huid”, zegt Simon November, woordvoerder van de consumentenorganisatie.

Goedkoopste

Dure zonnesprays zijn bovendien niet noodzakelijk beter dan goedkopere. De producten 'Ambre Solaire' van Garnier en 'Sublime Sun' van L'Oréal scoorden het hoogst, ook al kosten ze respectievelijk slechts 7,49 euro en 8,75 euro per 100 ml. Test Aankoop geeft beide sprays een zeven op tien, terwijl dure merken als Lancaster (17,99 euro per 100 ml) en Lovea (16,99 euro) het met vijf of drie op tien moeten doen.

Ze blijken uv a-stralen, die de huid sneller doen verouderen, een stuk minder goed tegen te houden. Zelfs de goedkoopste zonnespray, van Colruyt-merk Boni (1,80 euro en ook goed voor een zeven op tien), doet beter.

Niet zuinig genoeg

Het blijft dus erg belangrijk om verstandig om te springen met zonneproducten. Zonnekloppers kunnen niet zuinig genoeg zijn. Hoe vloeibaarder een zonneproduct, hoe meer je er immers van moet smeren.

Lees hier hoe je je goed beschermt tegen de zon.

Bekijk ook: