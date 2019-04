Niet alle vakantiehuisjes zijn even proper, blijkt uit onderzoek

In twee op de zeventien vakantieparken zijn de verhuurde huisjes niet proper. Dat blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Test-Aankoop, die de hygiëne in vakantieparken onderzocht.

Test Aankoop onderzocht zeventien vakantieparken en in twee ervan stelde de consumentenorganisatie puur op het zicht allerhande viezigheid vast. Die parken slaagden niet voor de visuele test. In de andere huisjes werd met uv-licht naar vuil gezocht.

Uv-licht

Test Aankoop zegt wel dat er geen gevaarlijke bacteriën zijn ontdekt, de consumentenorganisatie vreesde daar nochtans voor. In Nederland werd namelijk bij een soortgelijke test in de helft van de huisjes de E. coli-bacterie werd aangegtroffen, een bacterie die van nature voorkomt in darmen van dieren en mensen. In geen enkel van de zeventien Belgische parken was dat het geval. Al toont uv-licht wel dat er niet goed wordt gepoetst.

Badkamer niet het vuilst

Een opvallende vaststelling uit het onderzoek was dat het toilet en de badkamer meestal niet de vuilste plaatsen in vakantiehuisjes zijn. En dat in tegenstelling tot de keuken.

Test Aankoop vindt dat de consument te weinig waar krijgt voor zijn geld, want die betaalt toch makkelijk 40 tot 65 euro aan schoonmaakkosten.

Foto: archief