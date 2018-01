Niemand wil lawaai Zaventem analyseren

Geen enkel studiebureau is bereid om een cruciale studie uit te voeren naar de impact van het vlieglawaai boven de luchthaven van Zaventem. Dat schrijven De Tijd en L'Echo. De studie speelt een sleutelrol in de oplossing voor het lastige dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport.

Een rechter verplichtte federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in juli om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de effecten en de impact van het lawaai rond de luchthaven. Bellot kreeg daarvoor maximaal één jaar.

De bedoeling was een gerenommeerd internationaal studiebureau aan te stellen, dat zowel de impact moest berekenen als oplossingen voor de lawaaihinder moest aanreiken. Slechts één studiebureau meldde zich bij zijn kabinet, maar dat bleek onlangs nog gewerkt te hebben voor het Brussels Gewest én voor Brussels Airport, beide betrokken partij in het dossier. Nadat de minister noodgedwongen de enige kandidaat had moeten schrappen, staat hij na een halfjaar dus weer bij af.

Bellot wil samen met een advocatenbureau nu zelf contact opnemen met studiebureaus om te polsen of ze de opdracht zien zitten. Hij wil ook weten waarom tot vandaag niemand geïnteresseerd is.