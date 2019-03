Niels Destadsbader is vanaf nu ereburger van Deerlijk. De West-Vlaamse gemeente is ongelofelijk trots op haar bekende Vlaming die onlangs nog 5 mia's kreeg en 2 keer het sportpaleis uitverkocht.

Destadsbader is wel geboren in Kortrijk, maar hij woont van kindsbeen in Deerlijk. Ze kennen hem daar uiteraard allemaal.

Om hem te bedanken organiseert Deerlijk eind augustus ook nog een festival met Niels Destadsbader en Stan Van Samang als headliners.