Nicholas Lataire is opnieuw aangesteld als hoofdredacteur van VTM NIEUWS. Dat heeft de directie een uur geleden aan de redactie meegedeeld. Nicholas was vorige week ontslagen, maar na lange en open gesprekken komt de directie nu op haar beslissing terug. Nicholas Lateire zal VTM NIEUWS voort blijven aansturen, samen met An Goovaerts die overkomt van de krant De Morgen.