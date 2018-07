Net vakantie en dierenasiel nu al vol

De zomervakantie is begonnen en dat ondervinden de dierenasielen aan den lijve. In het Blauw Kruis van de Kust in Oostende is er zelfs een wachtlijst voor eigenaars die hun hond willen afstaan. “Onze hokken zitten tjokvol. De kerstcadeaus worden te groot en de baasjes vertrekken op reis dus laten ze hun hond hier achter. Sommigen geven dat openlijk toe”, vertelt Fabrice Goffin, voorzitter van het dierenasiel.

“Sinds begin deze week gaven al vijf eigenaars hun hond op voor adoptie en zijn er reeds zeven vondelingen binnengebracht. Sinds begin 2018 zijn dat er respectievelijk 38 en 48. Dit jaar kregen we ook 11 verwaarloosde en in beslag genomen honden binnen. Alles samen zorgt voor een uitzonderlijke drukte”.

“Ons asiel heeft een capaciteit van 40 hondenhokken, maar we vangen er inmiddels 41 op. We zijn zelfs met een wachtlijst begonnen voor mensen die hun hond willen afstaan. De drukte in het begin van de zomer is jammer genoeg een jaarlijks terugkerend fenomeen. Veel mensen beseffen niet wat het houden van een hond allemaal inhoudt. Het dier wordt vaak groter of wilder dan ze dachten ”, gaat Fabrice verder.

Hij roept nieuwe hondenbaasjes op om hun verantwoordelijkheid op te nemen. “In sommige gevallen kunnen mensen echt niet meer voor hun hond zorgen. In dat geval hebben we natuurlijk liever dat ze die bij ons binnenbrengen in plaats van ze te dumpen.” Dit jaar kon het asiel al voor 48 honden een nieuw baasje vinden. “Maar vooral de kleine rassen zijn populair. De grote blijven veel langer in het asiel. Bezint voor u begint”, besluit Goffin.

Foto: Bart Boterman