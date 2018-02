Nestkastje? Wacht niet tot de lente!

Vogelbescherming Vlaanderen roept op om nu al nestkasten op te hangen. Veel mensen denken dat dat pas nodig is als het lente is en het weer warmer wordt. Maar vogels beginnen nu al in broedstemming te komen. Vooral mezen kunnen wat hulp gebruiken, zij hebben al drie jaar op rij een slecht broedseizoen gehad.

De meeste mensen denken dat een nestkastje pas moet worden opgehangen in de lente, maar niets is minder waar. "Omdat de dagen langer worden, komen de vogels nu al in een soort broedstemming", klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen. "Ze voelen dat er iets gaat gebeuren en er komt een soort hormoon vrij. Ze gaan daarom op zoek naar geschikte plaatsen om vrouwtjes te imponeren en waar voldoende voedsel is. Zo'n nestkastje is daarom de ideale plek."

Dit jaar kunnen vooral de mezen wat hulp gebruiken. "De voorbije drie jaar hadden zij telkens een slecht broedseizoen", aldus Vogelbescherming Vlaanderen. "Hopelijk wordt dat dit jaar anders."