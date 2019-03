Nemmouche krijgt levenslang, Bendrer 15 jaar cel

Het Brusselse assisenhof heeft Mehdi Nemmouche veroordeeld tot een levenslange celstraf en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar. Nacer Bendrer werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 5 jaar. Donderdag had de jury beide mannen al schuldig verklaard aan viervoudige moord met terroristisch karakter.

Volgens het hof konden er voor Mehdi Nemmouche geen verzachtende omstandigheden gevonden worden. De man had in de ogen van het hof weliswaar een moeilijke jeugd gehad, die ongetwijfeld had bijgedragen tot zijn eerste stappen op het criminele pad en tot zijn radicalisering, maar dat mocht geen reden vormen voor de feiten die hij gepleegd had.

"De aanslag was niet alleen een aanval op de Joodse gemeenschap maar ook op de fundamenten van onze samenleving", klonk het. "Op onze democratie en onze waarden. Tijdens het hele onderzoek en het proces heeft hij enkel blijk gegeven van misprijzen tegenover het rechtssysteem, en heeft hij geprobeerd zich voor te doen als een slachtoffer van dat systeem, dat zogezegd niet eerlijk zou werken. Zijn houding betekent ook een gevaar voor de moslimgemeenschap."

Bij de strafmaat hield het hof ook rekening met het vreselijke geweld dat gebruikt was om vier mensen koelbloedig te doden, met het duidelijke antisemitische karakter van de aanslag, met de provocerende en manipulerende houding van Nemmouche, die bovendien geen enkel medeleven toonde met zijn slachtoffers en zichzelf op geen enkele manier in vraag stelt.

Voor Nacer Bendrer golden wel verzachtende omstandigheden, meer bepaald het feit dat hij nooit eerder zware misdrijven had gepleegd en opgegroeid was in een moeilijke wijk in Marseille. Het hof hield er weliswaar ook rekening mee dat hij een belangrijke rol had gespeeld bij een aanslag op de democratische staat en dat hij niet geaarzeld had zware wapens te bezorgen aan een man waarvan hij de radicalisering kende en wist wat die ermee van plan was. Ook het feit dat hij geen volledige uitleg had gegeven over zijn aandeel en na de feiten nog misdrijven had gepleegd, werd Bendrer aangerekend.

"Maar hij was niet aanwezig bij de aanslag", ging het arrest verder. "Hij is na zijn vrijlating ook niet verdergegaan op het pad van de radicalisering, en heeft empathie en mededogen getoond naar de slachtoffers. Dat bewijst een begin van inzicht in zijn daden en zijn verantwoordelijkheid. Hij is ook omringd door zijn familie en zijn partner, zodat het gevaar op recidive beperkt is."