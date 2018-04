Nemmouche blij met zaak voor assisen

Mehdi Nemmouche, de verdachte van de aanslag op het Joods Museum in 2014, is tevreden dat hij zal terechtstaan voor het hof van assisen en niet voor een correctionele rechtbank. Dat zegt zijn advocaat Sébastien Courtois aan VTM NIEUWS. "Nemmouche is bang voor politieke druk, waaronder professionele rechters zouden kunnen zwichten."

"Voor het hof van assisen krijg je een echt proces, met experten op het vlak van DNA en ballistiek. Daarnaast zullen er ook een tiental getuigen en een jury van twaalf 'onprofessionele' rechters aanwezig zijn. Die twaalf zullen dat proces behartigen met een speciale nauwkeurigheid, voor gewone rechters is zoiets dagelijkse kost", legt Courtois nog uit.

Daarnaast belooft Nemmouche via zijn advocaat dat hij volop zal medewerken aan het proces. "Het bewijsmateriaal dat door de federale procureur is uitermate licht", sluit Courtois nog af.

Enkel Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer zullen voor het hof van assisen verschijnen, de derde verdachte, Mounir Attalah niet. Bij de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 kwamen vier mensen om het leven. Het assisenproces vindt vermoedelijk pas in januari plaats.

