Nemmouche antwoordt niet op vragen rechter: "Zal me uitspreken als tijd rijp is"

Het was een spannende dag op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum vandaag. De voorzitster wilde immers Mehdi Nemmouche aan de tand voelen. "Ik zal me ten gepaste tijde uitspreken, maar iedereen is hier tegen mij", zei Nemmouche. De zitting was vanochtend een tijdlang geschorst, uiteindelijk werd een tweede jurylid gewraakt.

Volgens de advocaten van Nemmouche was de man wel betrokken bij de aanslag, maar was hij niet de schutter. Die advocaten zullen vandaag ook hun 18 pagina's lange akte van verdediging voorlezen, waarin ze voor het eerst hun visie op het dossier geven.

Beide beschuldigden, Nemmouche en Nacer Bendrer, werden met behoorlijk wat vertraging, rond 09.35 uur de assisenzaal binnengeleid. De aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014 eiste vier mensenlevens. Het stel Israëlische toeristen Emanuel (54) en Miriam (53) Riva en de 66-jarige Française Dominique Chabrier, vrijwilligster in het museum, stierven ter plekke. De 25-jarige museummedewerker Alexandre Strens overleed op 6 juni.

Nieuwe wraking

Federaal procureur Bernard Michel heeft de wraking van het tweede jurylid gevraagd. De man heeft nog als griffier gewerkt voor een van de onderzoeksrechters in het dossier. Ook advocaat Julien Blot van beschuldigde Nacer Bendrer vraagt een wraking. De andere betrokken partijen hebben geen bezwaar aangetekend. Het hof trekt zich terug om te beslissen.

De zitting van het assisenhof over de aanslag in het Joods Museum werd al een eerste keer geschorst nadat voorzitter Laurence Massart een mail voorgelezen heeft over een mogelijk probleem met het jurylid. Een kwartier later, iets na 10.00 uur, kon de zitting hervatten. Massart las een mail voor van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Die wees haar er op dat het betrokken jurylid nog gewerkt heeft als toegevoegd griffier, en dat onder meer voor onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez, die later nog gehoord wordt als getuige.

"Ik zal me uitspreken"

Namiddag kon de zitting dan toch van start gaan. Nemmouche kreeg daarbij voor het eerst het woord. "Ik zal me ten gepaste tijde uitspreken, maar iedereen hier is toch tegen mij", klonk het bij de hoofdverdachte.