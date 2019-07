Negen huisartsen op tien doen aan zelfmedicatie

Bijna negen op de tien huisartsen schrijven zichzelf allerlei soorten geneesmiddelen voor. Dat blijkt uit een eerste Vlaams onderzoek naar de problematiek, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag berichten.

Zo'n 300 artsen vulden de vragenlijst in van huisarts in opleiding Ruth Debeuckelaere (UGent) en professoren Hilde Bastiaens en Kris Van den Broeck (UAntwerpen).

Uit de resultaten blijkt dat 88,7 procent van de artsen in het afgelopen jaar minstens één keer met een eigen voorschrift naar de apotheek trok. Het vaakst deden ze dat voor gastro-intestinaal actieve medicatie, zoals maagzuurremmers, Imodium en Motilium. Maar ook melatonine, een middel dat bij slapeloosheid wordt gebruikt, en pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie, zoals paracetamol en ibuprofen, schreven huisartsen regelmatig aan zichzelf voor.

Debeuckelaere merkte geen problematisch gebruik op, maar is toch ongerust. "Jezelf behandelen is niet zonder risico. Je kan zaken over het hoofd zien en daardoor een foute of laattijdige diagnose stellen. Te veel of te weinig medicatie kan een verslaving, maar ook een ernstige complicatie van een ziekte in de hand werken." Ook voor de patiënten zijn er indirecte gevolgen mogelijk. "Want het professioneel functioneren van een arts kan door zelfmedicatie worden aangetast."

De Orde der artsen is zich bewust van de mogelijke risico's maar is tegen een verbod op zelfmedicatie. In zijn nieuwe Code zal de Orde "bewust aandacht schenken" aan de problematiek, luidt het.