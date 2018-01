Nefit-ketels mogelijk brandgevaarlijk

Duizenden verwarmingsketels van Nefit zijn potentieel gevaarlijk omdat er brand kan ontstaan door een slechte warmtewisselaar. Er is ook een groot risico op koolmonoxidevergiftiging. De ketels zijn allemaal van het type Topline dat tussen 2006 en 2009 werd geproduceerd. Het is niet de eerste keer dat ketels uit de Topline-serie onveilig blijken.

Door de hitte kan de warmtewisselaar van de verwarmingsketel vervormen en daardoor kan rookgas lekken. Ook kan koolmonoxide ontsnappen, wat vergiftiging kan veroorzaken.

In Nederland zijn 128.000 zulke ketels verkocht, nog eens 50.000 werden naar België en Duitsland geëxporteerd. Het is onduidelijk hoeveel ketels daarvan in België geïnstalleerd zijn.

Vervanging onderdeel

Installateurs kunnen het probleem bij Nefit melden en dan zorgt de fabrikant voor vervanging van het onderdeel. "Een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen maar vormt geen veiligheidsrisico”, laat het bedrijf op haar website weten.

“Bij een defecte wisselaar kan sprake zijn van een lekkage van rookgassen. In dat geval zullen de rookgassen door de onderdruk binnen de afgesloten ketel blijven en via het rookgasafvoerkanaal naar buiten worden afgevoerd.”

Branders

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met de Topline-serie. Eerder werden al ketels geïnstalleerd met slecht functionerende branders.