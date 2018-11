Neem eens een kijkje in deze serrewoning

In het West-Vlaamse Rekkem staat een opvallend woning: een serrewoning. Het huis is opgetrokken uit ecologisch materiaal en daarrond is een serre gebouwd. Dat zorgt binnen voor een microklimaat, waardoor het huis afgesloten kan worden van het gas- en elektriciteitsnet.

De serre zelf is dertig op twaalf meter groot, met daarin een houtskeletwoning. Koen Vandewalle, de bewoner van het huis, is architect en heeft de woning zelf op punt gesteld.

De serrewoning is gebouwd in acht maanden tijd. Het is de bedoeling ze volledig af te sluiten van het gas- en elektriciteitsnet. Daardoor is het huis wel dertig procent duurder dan een klassieke woning. Het is niet de eerste serrewoning in ons land, er zijn er onder meer al in het Kempense Lille en Olen.