Nederlandse trucker reed 'geel hesje' niet aan, echte dader is spoorloos

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur die gisteren was opgepakt omdat hij een 'geel hesje' zou hebben aangereden, blijkt de verkeerde. De politie heeft de echte aanrijder geïdentificeerd, maar die is nog spoorloos.

Vrijdag overleed Roger Borlez, een gele hesjes-demonstrant van 50, toen hij werd aangereden door een vrachtwagen. De gele hesjes hadden een filterblokkade opgericht op de E25 in Visé, maar een Nederlandse vrachtwagen glipte er toch door, met alle gevolgen vandien. Vandaag blijkt dat het gerecht achter de verkeerde chauffeur aanging, een pijnlijke vergissing.

De aanrijdende truck verliet de snelweg voor de grens en staat dus niet op de camera's die daar hangen. Maar dankzij enkele getuigen weten ze nu toch wie de dader is.

De vrachtwagen zelf is intussen in Maastricht gevonden en inbeslaggenomen. De nieuwe verdachte is een man uit Landgraaf. De man is wel nog spoorloos.