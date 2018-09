Nederlandse scoutsleider brandmerkt kinderen op kamp

Een jeugdleider van een scoutinggroep uit het Zeeuws-Vlaamse Goes heeft drie kinderen bewerkt met een brandijzer tijdens een scoutingkamp in België in de zomer van vorig jaar. Dat bevestigt een woordvoerster van Scouting Nederland na berichtgeving van RTL Nieuws. De slachtoffertjes deden mee aan een kamp voor waterscouts, voor kinderen tussen 11 en 15 jaar.

B. had op de rug van de drie kinderen de letters FN gebrand, wat staat voor de naam van de scoutinggroep Frans Naerebout. Het zorgde voor eerste- en tweedegraadsverbrandingen waaraan de kinderen, twee jongens en een meisje, een blijvend litteken hebben overgehouden.

Non-actief

Na het brandmerken ging het scoutingkamp gewoon verder, de kinderen zijn niet naar een ziekenhuis gebracht. Pas aan het eind van het kamp kwam een bestuurslid langs, dat direct actie ondernam en politie en justitie inlichtte. De jeugdleider is daarop op non-actief gesteld.

De woordvoerster van Scouting Nederland weet niet wat de man heeft bezield om de kinderen te brandmerken. “We vinden het verschrikkelijk. Kinderen moeten bij ons veilig zijn”, zegt zij.

Inkt

De 24-jarige kampleider staat vandaag terecht voor de rechtbank in Middelburg. Hij verklaart zelf dat het ging om een ontgroeningsritueel, dat de scouting al jaren gebruikt. Na het brandmerken zouden de kinderen echte zeeverkenners worden.

“We doen het altijd met inkt. Er is een vuur om de kinderen bang te maken. Alsof ze echt gebrandmerkt worden. We zeggen: ga maar gillen, dan lijkt het echt.” Volgens de man heeft hij het brandijzer in de inkt gedoopt. “Iemand anders had blijkbaar met het stempel het vuur opgestookt. Dat wist ik niet. Het was mijn bedoeling om een inktstempel achter te laten. Nooit om iemand te verwonden.”

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de jeugdleider een celstraf krijgt van zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Volgens de aanklager heeft de de twintiger wel met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel toegebracht. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Foto: archief