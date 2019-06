Nederlandse organisatoren Vestiville blijven aangehouden

Twee van de drie organisatoren van het geflopte festival Vestiville blijven aangehouden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het gaat om een Nederlandse man die in Cambodja is geboren en zijn zus. De derde organisator, een Brit, is ondertussen opnieuw vrijgelaten.

Vrijdagavond werd Vestiville op het laatste moment afgelast omdat de veiligheid van de festivalgangers niet kon gegarandeerd worden. Geruchten over mogelijke fraude en oplichting staken de kop op, en het parket van Limburg opende een onderzoek.

Het parket vroeg dan ook dat de drie aangehouden bleven voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en oplichting. De vrees bestond bij het parket dat de drie anders naar het buitenland zouden vluchten. Vandaag zijn ze allemaal ondervraagd en licht de politie ondertussen de organisatie door.

Na verhoor werd beslist dat de Nederlander en zijn zus aangehouden blijven.

